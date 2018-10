Gaza, scontri tra manifestanti ed esercito israeliano: cinque morti e 85 feriti

Cinque morti e 85 feriti: questo il bilancio provvisorio fornito dal ministero della sanità di Gaza in seguito agli incidenti verificatisi oggi al confine con Israele fra molte migliaia di dimostranti e reparti dell’esercito israeliano.

La cifra include un palestinese che è morto per una esplosione accidentale mentre, in apparenza, si accingeva a partecipare alle manifestazioni settimanali indette da Hamas nel contesto della Marcia del ritorno. L'uomo, il 25enne Jaber Abu Hamissa, è morto per la deflagrazione di un ordigno che in apparenza aveva con sè ad est del campo profughi di al-Boureij.

Un altro uomo, il palestinese di 27 anni Muhammed Abdel Nabi, è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani mentre partecipava alla manifestazione nei pressi del campo profughi di Jabalya. La terza vittima invece sarebbe il 22enne Nassar Abu Taym. Non si conosce ancora l'idendità degli altri due morti.

© Riproduzione riservata