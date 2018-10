Usa, in un documentario inseriti audio inediti sulla vicenda Clinton-Lewinsky

A distanza di tanti anni dallo scandalo Monica Lewinsky, ecco tornare prepotentemente alla ribalta il caso. La Smithsonian Channel tenta, attraverso una serie di documentari di di far luce sulla crisi impeachment che ha fatto vacillare la presidenza di Bill Clinton. Ci sono registrazioni con Monica Lewinsky e 22 cassette audio che riguardano molti di coloro che sono coinvolti nella vicenda.

Il produttore della serie Tom Jennings ha detto a Fox News che le registrazioni hanno offerto una nuova prospettiva su come Lewinsky sia stata improvvisamente portata alla ribalta dai media in così giovane età e rapidamente divenuta colei che ha fatto vacillare l'America.

Il documentario sarà trasmesso il 29 ottobre dallo Smithsonian Channel, The Lost Tapes, in cui per la prima volta saranno rese note registrazioni di conversazioni tra l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e il suo confidente, Taylor Branch. Branch registrò le conversazioni in auto, la notte tardi, di ritorno dalla Casa Bianca dopo essersi incontrato con un Clinton frustrato.

