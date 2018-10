Batosta elettorale in Assia, la Merkel fa un passo indietro: "Non mi ricandiderò"

Angela Merkel ha annunciato l'addio alla presidenza della Cdu e la fine della sua carriera politica non appena conclusa la legislatura in corso.

"I risultati nelle elezioni sono oltremodo amari e deludenti sia in Assia che nel Bund". "È deplorevole, perché il governo nero verde ha portato un bilancio convincente", ha spiegato la Merkel parlando a Berlino dopo la doppia sconfitta elettorale in Assia e in Baviera.

"Come cancelliera ho la responsabilità di tutto, per quello che riesce e per quello che non riesce. E' giunto il momento di aprire un nuovo capitolo: non mi ricandiderò come presidente della Cdu, questo quarto mandato è l'ultimo come cancelliera, non mi ricandiderò al Bundestag nel 2021 e non voglio altri incarichi politici". "Non sono nata cancelliera", ha aggiunto la Merkel.

"È chiaro che così non si può andare avanti. L'immagine del governo è inaccettabile", ha aggiunto. "E questo ha ragioni più profonde che ragioni di comunicazione", ha affermato rimandando a un problema di "cultura del lavoro". Infine Merkel ha escluso una sua ricandidatura anche se il governo attuale cadesse, per il ritiro della Spd.

"Per me si tratta di aprire una strada verso il futuro", ha spiegato Angela Merkel, affermando di aver riflettuto molto, su come si potesse favorire una successione nella Cdu. La Merkel ha anche sottolineato di voler "lasciare i propri incarichi con dignità, così come li ho svolti".

