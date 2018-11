Gran Bretagna, uomo schiavizzato in un capanno per 4 anni: arrestata una coppia

Hanno tenuto un polacco come schiavo nel loro capanno da giardino per quattro anni, costringendolo a lavorare nella loro proprietà nell’Hampshire in cambio di cibo: una docente inglese dell’università di Southampton e suo marito sono stati arrestati dopo che la polizia ha fatto irruzione nella loro abitazione.

Ora, riferisce l’Independent, sono accusati del reato di schiavitù moderna. «Nel XXI secolo, nessuno dovrebbe essere costretto a vivere in condizioni così degradanti e disgustose», hanno dichiarato gli investigatori. La presunta vittima, di circa 40 anni, gli ha raccontato di aver dormito per anni su un lettino di plastica. La sua cucina consisteva in un frigorifero e un barbecue e non aveva nemmeno i servizi igienici per lavarsi.

