California, gli incendi non si placano: 25 morti e 110 dispersi

Sale a 25 il bilancio delle vittime degli incendi in California. Lo affermano i soccorritori. Dieci degli ultimi 14 cadaveri rinvenuti sono stati scoperti dai soccorritori nella zona di Paradise, la cittadina a nord della capitale Sacramento completamente cancellata dal fuoco.

Sette di queste vittime erano in casa, tre erano all'esterno mentre probabilmente cercavano una via di fuga a piedi o in auto. Altre quattro vittime sono state trovata in altre zone carbonizzate nelle proprie automobili. Le ultime due vittime nel Sud dello Stato, i dispersi sono 110. Il numero degli sfollati intanto sale a 300 mila in tutta la California.

"Gli incendi della California si stanno espandendo molto, molto rapidamente (in alcuni casi alla velocità di 80-100 acri al minuto). Se le persone non evacuano velocemente, rischiano di essere sopraffatte dal fuoco. Bisogna ascoltare gli ordini di evacuazione dati dai funzionari statali e locali!", ha scritto il presidente Donald Trump su Twitter.

