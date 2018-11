Centenario dell'armistizio della Grande Guerra, a Parigi corteo anti-Trump

Sotto la strettissima sorveglianza di gendarmi e polizia, è partito da place de la Republique, a Parigi, un corteo di un migliaio di persone che protestano contro la presenza in Francia del presidente americano Donald Trump, invitato per la commemorazione dei 100 anni dall’armistizio.

'Trump è la guerra', si legge su uno degli striscioni che accompagnano la manifestazione, che si svolge sotto la pioggia. Già nei giorni scorsi le autorità avevano fatto sapere di temere la presenza di «200-400 attivisti violenti» a margine del corteo.

Il corteo è stato convocato da una cinquantina di associazioni, che hanno portato al punto di partenza un pallone con l’immagine di Trump rappresentato come un bimbo accigliato e con un pannolino in bella vista. Fra gli altri striscioni, 'Mr Hate (Mister Odio), fuori dall’Europa' e 'No justice, no peace'.

© Riproduzione riservata