Conferenza sulla Libia, a Palermo siglati impegni ma la Turchia lascia delusa

Al centro dell’incontro di questa mattina tra il premier Giuseppe Conte, i leader libici Khalifa Haftar e Fayez Al Sarraj e i leader dei Paesi interessati al dossier libico c'è stato soprattutto il tema della sicurezza. E' quanto spiegano fonti diplomatiche sottolineando che, nel corso della riunione, si è affrontato anche il tema dei diritti umani.

La stabilità libica, sottolineano le stesse fonti, è importante innanzitutto per la Libia ma anche la sicurezza dell’Italia visto il rischio di infiltrazioni terroristiche attraverso i flussi migratori.

«Il comandante generale maresciallo di campo Khalifa Haftar ha già lasciato Palermo al termine della riunione presidenziale di sicurezza sulla Libia", scrive in un tweet la tv libica AlHadath.

«Alla conferenza di Palermo, con i primi ministri Sarraj e Conte, il presidente Sisi, Ghassan Salamè e il maresciallo Haftar, abbiamo confermato e resi più precisi gli impegni presi a Parigi a maggio su invito del presidente Emmanuel Macron». Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian presente a Palermo, postando anche foto di una sua stretta di mano con Haftar.

Tutte le parti in Libia devono raggiungere un «compromesso» altrimenti la situazione esploderà di nuovo. Lo ha detto il premier russo Dmitri Medvedev alla conferenza di Palermo. Lo riportano le agenzie russe. Medvedev si è detto poi «fiducioso» che si possano ottenere «progressi" sulla base degli accordi di Skhirat.

«Il meeting informale di stamattina» a margine della Conferenza sulla Libia di Palermo «è stato presentato come un incontro tra i protagonisti del Mediterraneo. Ma questa è un’immagine fuorviante che noi condanniamo. Per questo lasciamo questo incontro profondamente delusi». Così il vicepresidente turco Fuat Oktay lasciando Villa Igiea a lavori non ancora conclusi. «Qualcuno

all’ultimo minuto ha abusato dell’ospitalità italiana», ha aggiunto senza mai nominare il generale Khalifa Haftar. "Sfortunatamente la comunità internazionale non è stata capace

di restare unita. La crisi in Libia non si risolve se pochi continueranno a tenere in ostaggio il processo politico per i propri interessi», ha aggiunto Oktay. «Coloro che hanno creato le attuali condizioni in Libia non possono essere coloro che salvano il paese».

© Riproduzione riservata