Iraq, i deputati: quasi un milione di orfani di guerra

Dei circa 15 milioni di bambini iracheni, quasi un milione sono orfani a causa della guerra e delle violenze in corso dal 2003. Lo riferiscono media iracheni che citano un recente studio commissionato dal parlamento di Baghdad.

Secondo dati disponibili e aggiornati all’anno scorso, la popolazione totale irachena è di quasi 40 milioni di abitanti. E di questi, circa 15 hanno un’età compresa tra i zero e i 14 anni. In questa categoria, i bambini più grandi sono nati nel tra il 2003 e il 2004, subito dopo l’invasione anglo-americana e la deposizione del poi defunto presidente iracheno Saddam Hussein.

Secondo Iraqi Body Count, organizzazione non governativa che dal 2003 conta i bilanci dele persone uccise nel paese, le violenze degli ultimi 15 anni e soprattutto la guerra contro l'Isis, scoppiata nel 2014 e conclusasi formalmente nel 2017, sono costate la vita a più di 60mila persone.

Nello studio citato da parlamentari iracheni, si afferma che gli 800mila orfani iracheni registrati prima della guerra contro l'Isis si sono aggiunti circa 100mila nuovi orfani.

«Molti di loro non sono riconosciuti come figli legittimi e non hanno e non avranno diritti civili e non potranno accedere ai servizi essenziali, come educazione e sanità», affermano i parlamentari, che invitano il legislatore e il governo ha occuparsi di quella che in futuro sarà una «vera e propria

emergenza nazionale».

