Attentato kamikaze durante una cerimonia religiosa a Kabul: almeno 50 morti

Attentato kamikaze a Kabul, in una sala per matrimoni dove si stava svolgendo una cerimonia religiosa. Si contano almeno 50 morti e 83 feriti, ma una ventina di loro sono in condizioni critiche. Lo ha reso noto il ministero della sanità afgana. Al momento non c'è stata alcuna rivendicazione dell’attacco, ma sia i talebani che l’Isis hanno già preso di mira in passato i religiosi allineati con il governo centrale, sostenuto dagli Stati Uniti.

Lo scorso giugno l’Isis aveva rivendicato un attacco suicida in una riunione di esponenti religiosi di spicco a Kabul, che aveva provocato sette morti e venti feriti. I talebani, pur negando ogni coinvolgimento in quella strage, avevano comunque condannato quella riunione.

Il kamikaze ha colpito intorno alle 18 locali (le 14 italiane) in un grande raduno di persone che stavano celebrando la nascita del profeta Maometto, in una sala per matrimoni nel centro della capitale afgana. Lo hanno reso noto le autorità, come riferisce l’agenzia locale Tolo News.

