Missionario tenta di convertire una tribù delle Andamane e viene ucciso

John Allen Chau, un missionario americano di soli 27 anni, è stato ucciso da una tribù che popola un'isola dell'arcipelago indiano delle Andamane. L'obiettivo di Chau era quello di convertire al cristianesimo gli indigeni che risiedono nella remota isola di North Sentinel, nell'Oceano Indiano.

Il missionario, dopo aver raggiunto l'isola in kayak, è stato subito raggiunto da una pioggia di frecce. Chau è quindi tornato sulla barca di pescatori che l'aveva portato al largo dell'isola, ma il giorno dopo non è più tornato. La tribù, che si ritiene viva sull'isola da 60mila anni, è da sempre ostile agli estranei e nel 2006 uccise due pescatori.

"Potete credere che io sia pazzo, ma penso che valga la pena di dichiarare Gesù a questa gente" aveva scritto l'uomo in una lettera. "Per favore non arrabbiatevi con loro o con Dio se vengo ucciso. Non vedo l'ora di vederli attorno al trono di Dio venerandolo nella loro lingua come scrive l'Apocalisse 7:9-10".

