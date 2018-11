Gb, suicidio assistito: Corte Suprema dice no alla richiesta di un malato terminale

Niente suicidio assistito in Gran Bretagna. Noel Conway, paziente terminale 68enne affetto da una malattia del motoneurone e simbolo di questa battaglia, ha perso oggi la sua sfida legale di fronte alla Corte Suprema di Londra. La più alta istanza giudiziaria del Regno ha respinto definitivamente il suo ricorso contro la decisione emessa in precedenza dalla Corte d'Appello lo scorso giugno.

La corte, composta dai giudici lord Reed, lady Hale e lord Kerr, ha dichiarato di avere raggiunto la decisione "non senza una certa riluttanza", ma sulla base della legislazione attualmente esistente nel Paese ha ribadito il 'no'. Conway - che può muovere solo testa, collo e mano destra e non ha potuto partecipare all'udienza - si è detto estremamente deluso, dichiarando che è "assolutamente crudele" rifiutargli il diritto di morire.

L'unica opzione che mi è rimasta in questo momento è staccare il ventilatore e "praticamente soffocare sotto sedazione", ha minacciato secondo quanto riporta la Bbc, definendo la situazione "inaccettabile".

© Riproduzione riservata