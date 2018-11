Australia, approvato il test Hiv fai da te

Il primo test fai da te per l’Hiv in Australia è stato approvato dall’ente regolatore Therapeutic Goods Administration ed è quindi disponibile a prezzo sovvenzionato. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità Greg Hunt. Chiunque sia preoccupato di essere stato esposto al virus potrà condurre il test privatamente in casa propria, senza dover prendere appuntamento con il medico, ha detto Hunt.

In caso di lettura positiva, dovrebbe poi rivolgersi a un professionista sanitario e aver un’analisi del sangue successiva. Chiamato Atomo Self Test, è un rapido test di puntura in un dito per individuare anticorpi Hiv e sarà disponibile fra breve

online, ma non in farmacia.

Le organizzazioni di supporto ai pazienti di Aids esercitavano da tempo pressione per un test eseguibile in casa, che è già in uso in altri Paesi, poiché considerano lo stigma come ultima frontiera nella prevenzione e nel trattamento, in particolare per chi vive in aree rurali e regionali.

Il Ceo dell’Aids Council of New South Wales, Nicolas Parkhill, ha accolto con soddisfazione l’annuncio e ha auspicato che il kit sia presto disponibile in farmacia. «Limitare le vendite on line significa creare delle barriere», ha detto. «Abbiamo bisogno di aumentare la gamma di opzioni per i test e di dare alle persone autonomia per eseguire il test in casa è un buon passo».

Il ministro Hunt ha anche annunciato l’inclusione nella lista dei farmaci sovvenzionati del nuovo farmaco Juluca (dolutegravir e rilpivirine), che permette ai pazienti di prendere una sola pillola al giorno per fermare la replicazione del virus. Il farmaco finora costava oltre 10 mila dollari australiani l’anno (6400 euro). Ora che è inclusa nella lista del Pharmaucetical Benefits Scheme costerà 39.50 dollari australiani per prescrizione (circa 25 euro), o 6,40 (4 euro) per i pazienti agevolati.

