Giappone, troppi incidenti causati da turisti: ecco il bollino per gli stranieri

Gli incidenti automobilistici causati dai turisti stranieri in Giappone, alla guida di una automobile noleggiata, continuano ad aumentare, e le autorità corrono ai ripari. Già a inizio anno, racconta il giornale Asahi Shimbun, l’associazione che raccoglie i principali operatori di autonoleggio aveva iniziato la distribuzione di adesivi, con lo scopo di indicare quando il conducente è straniero, e aveva iniziato a distribuirli in 29 delle 47 prefetture.

In base ai dati del ministero dei Trasporti, con l’arrivo in massa dei turisti stranieri nel paese del Sol Levante negli ultimi anni, il noleggio delle macchine è quasi quadruplicato da 179mila del dopo Fukushima, nel 2011, a 705mila nel 2015. Adesso l'ente punta ad estendere la campagna a tutte le 47 prefetture dell’arcipelago entro l’anno fiscale 2019. Tra le regioni maggiormente interessate è proprio la regione del Tohoku, teatro della catastrofe di 7 anni fa, famosa per i paesaggi scenici nella stagione autunnale.

Il consorzio che raggruppa le attività turistiche del territorio (Ttpo), ha registrato un incremento maggiore di visitatori stranieri rispetto a quello delle presenze dei cittadini giapponesi. L’adesivo da esporre sulle automobili - distribuito a tutte le agenzie all’interno delle 6 prefetture che compongono la regione, raffigura una fenice - a simboleggiare la voglia di rinascita del luogo. "Abbiamo creato questi adesivi nella speranza di prevenire incidenti d’auto", ha detto Mikihito Suwa, un dirigente della Ttpo all’Asahi. "La presenza degli adesivi sui veicoli dovrebbe allertare gli altri automobilisti a mantenere la debita distanza, e rimanere vigili allo stesso modo di come ci si comporta in presenza di una macchina il cui conducente segue lezioni di scuola guida".

