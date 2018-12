La madre ha le convulsioni, la figlia di 4 anni chiama i soccorsi e la salva

Una bambina britannica di 4 anni ha salvato la mamma, che era stata colta da malore, chiamando il numero per i servizi d’emergenza e mostrando «un giudizio ben più grande della sua età» secondo l’operatrice che ha parlato con lei e alla quale ha fornito tutte le informazioni necessarie.

Il fatto, riferisce la Bbc online, è avvenuto ad Askerswell, nel Dorset. La bambina, Kaitlyn Wright, ha chiamato il 999 quando ha visto che la madre, Charlene, era stata colta da convulsioni. Un’ambulanza è stata immediatamente inviata sul posto e la donna è stata salvata. Charlene, che parla della figlia come del suo «piccolo angelo custode», da anni soffre di convulsioni, e per questo tutti i suoi tre figli sono stati istruiti su cosa fare in caso d’emergenza.

Quando ha visto la madre sentirsi male, Kaitlyn ha composto le tre cifre del numero per chiedere soccorso e all’operatrice che le ha risposto ha detto: «La mamma ha una crisi, e devo occuparmi di lei». L’operatrice, Jess Hodkinson, ha raccontato: "Sono rimasta sorpresa nel sentire quella vocina, ma è stata veramente coraggiosa e ha risposto con sicurezza e chiaramente alle domande, mostrando di sapere esattamente cosa fare in caso d’emergenza».

