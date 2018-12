Pedofilia, prete americano arrestato nelle Filippine

Un prete cattolico americano è stato arrestato nelle Filippine con l’accusa di avere abusato sessualmente di sette chierichetti in una remota città del Paese. Kenneth Bernard Hendricks, 77 anni, è stato incriminato in Ohio, dove un tribunale ha emesso un mandato per il suo arresto.

L’uomo, che ora attende di essere estradato, vive nelle Filippine da 37 anni e il caso è esploso dopo la denuncia delle presunte vittime.

Gli abusi sarebbero avvenuti in casa del prete, che avrebbe fatto un bagno con ciascuna delle vittime. Secondo quanto riferito, ai ragazzini avrebbe detto che sarebbero finiti in prigione se avessero detto a qualcuno degli abusi.

