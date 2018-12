Gilet gialli, i servizi segreti francesi indagano su possibili ingerenze straniere

I servizi di informazione francesi stanno indagando sul ruolo di social network legati a paesi stranieri che potrebbero aver tentato di amplificare la mobilitazione dei gilet gialli. Lo riferiscono i media francesi precisando che l’inchiesta è portata avanti dal segretariato generale della Difesa e sicurezza nazionale.

Si indaga in particolare su account creati ad hoc e attività sospette di alcuni siti che moltiplicano le informazioni e i commenti in modo automatico seguendo algoritmi. Ieri il giornale inglese The Times, citando analisi alle quali ha avuto accesso, ha scritto sul ruolo che «centinaia di account di social legati alla Russia» avrebbero avuto nel «cercare di amplificare le manifestazioni di piazza che hanno scosso la Francia».

Fonti vicine all’inchiesta francese si mostrano prudenti su tali affermazioni: «Se l’interesse dei media russi - scrive oggi Le Parisien a proposito del fenomeno gilet gialli - appare evidente, con una copertura molto critica della gestione della crisi da parte del governo francese, 'nessun elemento obiettivo' - secondo una fonte dell’inchiesta citata dal quotidiano - consente di stabilire un collegamento tecnico fra l'effervescenza sui social network e i servizi russi».

Venerdì sera, la fuga di notizie su buona parte del dispositivo di sicurezza preparato dalla prefettura di Parigi per la manifestazione di ieri, fra cui numerosi documenti, era stata diffusa on-line da un forum 'antagonistà. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta.

