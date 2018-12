Spari in un mercatino di Natale a Strasburgo: ci sono vittime, centro blindato

Spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia. Secondo il giornale britannico Daily Mirror, c'è stato un fuggi fuggi tra i turisti. «Spari nel centro di Strasburgo». Lo twitta Alain Fontanel, vicesindaco della città francese. L’area intorno al centro storico è stata blindata. Si parla di diverse vittime nella sparatoria. Un primo bilancio comunicato dai pompieri a diversi media parla di un morto e tre feriti.

«Attentato terroristico in corso a Strasburgo nel centro. Spari sulla folla ai mercatini. Ci sono morti e feriti. Noi della delegazione 5 stelle siamo al sicuro. State tranquilli». E’ il tweet dell’eurodeputato 5 Stelle Dario Tamburrano. Oggi a Strasburgo c'è stata la plenaria dell’Europarlamento.

Il Comune di Strasburgo invita la cittadinanza a restare chiusi dentro casa, confermando la sparatoria in centro città. Un uomo solo avrebbe aperto il fuoco verso le 20 al centro di Strasburgo, riferisce il sito Dna (Derniers notices d’Alsace). I colpi sarebbero stati esplosi in rue des Grandes-Arcades. Il centro città è stato bloccato per un raggio di 200 metri attorno alla piazza Gutenberg. Una fonte della polizia, dice Dna, ha ipotizzato che si tratti di un attentato terroristico.

Secondo il sindaco di Strasburgo, Roland Ries, l’autore della sparatoria in centro è ancora in fuga. Il sindaco ribadisce l’invito alla popolazione a barricarsi in casa.

