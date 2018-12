Giappone, impiccati due detenuti: 15 esecuzioni nell'ultimo anno

Due detenuti sono stati impiccati in Giappone, portando il numero di esecuzioni nel paese quest’anno a 15, il numero più alto degli ultimi 10 anni.

Lo riporta la Cnn. Keizo Okamoto, 60 anni, membro anziano di un’organizzazione criminale, e Hiroya Suemori, 67 anni, addestrato come consulente, erano stati condannati a morte nel 2004 per omicidio, accusati di aver rubato circa 100 milioni di yen (900 mila dollari) e di aver ucciso i vertici di una società di consulenza, occultatandone i corpi nel cemento.

«È un caso estremamente brutale in cui hanno rubato la vita preziosa delle vittime, solo per motivi egoistici», ha detto oggi il ministro della Giustizia Takashi Yamashita che aveva firmato l’ordine per la loro esecuzione martedì scorso.

