Stati Uniti, giornalista muore a causa dell'influenza suina

La giornalista e commentatrice conservatrice americana Bre Payton si è ammalata improvvisamente ed è morta a 26 anni per le conseguenze del virus dell’influenza suina, H1N1, e di una meningite. Payton collaborava con la rivista conservatrice The Federalist e con FoxNews ma aveva fatto alcune apparizioni anche sulla Bbc e sulla Cnn.

Solo pochi giorni fa si trovava in California per fare la presentazione di uno show su One America News Network. Mercoledì aveva detto ai suoi followers su Twitter di seguirla in televisione quella sera stessa.

Poi la mattina successiva era stata trovata priva di conoscenza e quasi impossibilitata a respirare da un’amica. Ricoverata d’urgenza, i medici hanno eseguito tutti i test, stabilendo che aveva contratto l’influenza suina e la meningite.

© Riproduzione riservata