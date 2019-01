Sudan, rilasciata la giornalista italiana Antonella Napoli

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, "conferma che la giornalista Antonella Napoli, fermata in Sudan dalle Autorità locali, è stata rilasciata".

"Il Ministro Moavero aveva dato istruzioni all'Ambasciata d'Italia a Khartoum di attivarsi immediatamente in raccordo con la Farnesina. È stato dunque preso formale contatto con le Autorità locali allo scopo di avere tutte le necessarie informazioni e di ottenere il rilascio della giornalista italiana nei tempi più rapidi", informa una nota del Ministero degli Esteri.

Antonella Napoli, giornalista, dirigente dell'associazione di 'Articolo 21' e fondatrice dell'onlus 'Italians for Darfur', era stata fermata "da persone qualificatisi come agenti di polizia" a Khartoum dove sta seguendo le proteste in corso nel Paese. Lo aveva reso noto il presidente di Amnesty International Italia, Riccardo Noury. "Mi ha mandato un messaggio dicendomi che era stata fermata da persone qualificatesi come agenti di polizia. Poi si sono interrotte le comunicazioni", racconta Noury all'Ansa.

© Riproduzione riservata