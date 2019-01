Rifiuti, New York vieta gli imballaggi in polistirolo

La città di New York ha messo al bando i contenitori di polistirolo per alimenti dal primo gennaio 2019. Bar, ristoranti, negozi, chioschi e furgoni hanno sei mesi per smaltire le scorte, poi dal primo luglio scatteranno multe salate.

Il «Foam Ban» è stato deciso dall’amministrazione del sindaco democratico Bill De Blasio: il riciclo del polistirene (nome tecnico del polistirolo) è troppo costoso e non economico, e i contenitori di schiuma vanno ad aumentare la spazzatura indifferenziata.

Gli imballaggi di polistirolo saranno permessi solo per carne e pesce crudi. Vietati quelli per gli hamburger e per il cibo da strada: per questi dovranno essere usati contenitori in carta, alluminio o materiali compostabili.

