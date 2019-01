Trapanese ferita a Parigi, gli amici su Facebook: "Forza guerriera"

Si chiama Angela Grignano la giovane italiana di Trapani rimasta ferita questa mattina nell'esplosione di Parigi. La ragazza si trovava proprio accanto alla boulangerie esplosa, in rue de Trevise, nell'hotel Ibis dove lavora come cameriera.

"Parigi, un'avventura sulla quale mi sono buttata a capofitto senza pensare, mia dimora ormai da un mese e mezzo nella quale ripongo grande fiducia e speranza. Alla quale sto donando tutta me stessa per mettermi in gioco e vedere cosa è disposta regalarmi dopo tanti sacrifici": così in un post su Fb per salutare il nuovo anno aveva scritto qualche giorno fa Angela Grignano, la trapanese ferita in modo grave nell'esplosione per una fuga di gas a Parigi.

Il fratello, Giuseppe Grigano, è un sacerdote e attorno a lui si stringono il vescovo Pietro Maria Fragnelli e la tutta comunità diocesana. Monsignor Fragnelli invita "tutte le comunità a pregare, oggi e nei prossimi giorni, perché questa giovane ragazza possa tornare presto alla sua vita e ai suoi sogni, manifestando all'intera famiglia Grignano una prossimità intensa ma discreta".

"Dai amica mia, tu sei forte rialzati! Chi ti ama sta pregando per te, dio è con te". "Forza Guerriera.... TVB". "Forza Angela sei forte! Ce la puoi fare"!. Sono alcuni dei messaggi inviati nel profilo Facebook di Angela Grignano, la ragazza della frazione trapanese di Xitta, rimasta ferita nell'esplosione avvenuta stamani a Parigi. "Mi sento mancare... Leggevo di quanto eri felice di questa tua nuova esperienza a Parigi, la laurea, il lavoro... e per me sei sempre la bimba che faceva le linguacce allo specchio della scuola di danza... Viviamo in un mondo di merda dove poche sono le persone come te che lo rendono migliore... forza Angela mia! Andrà tutto bene", scrive Francesca Marino. Una sfilza di auguri, per una giovane donna apprezzata da amici e conoscenti.

© Riproduzione riservata