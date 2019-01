La dichiarano deceduta ma si risveglia in obitorio: poco dopo muore per ipotermia

La dichiarano deceduta e la portano nella cella frigorifera dell'obitorio, dopo qualche ora si sveglia ma muore a causa dell'ipotermia. L'incredibile vicenda viene dalla Russa dove la polizia sta indagando per individuare eventuali responsabili per la morte di una 62enne.

La donna si trovava a una festa in compagnia dei parenti quando all'improvviso si è accasciata a terra e sembrava non respirare più. Degli agenti di polizia si sono recati sul posto e ne hanno certificato la morte senza chiamare i soccorsi. La donna è stata quindi portata in obitorio e rinchiusa nella cella frigorifera, fino a quando un dipendente non le si è avvicinato per attaccarle al piede la targhetta con le generalità.

A quel punto la 62enne aperto gli occhi e sono stati avvertiti i medici: inutile la corsa in terapia intensiva, dove poco dopo ha avuto un arresto cardiaco che le è stato fatale. Secondo i dottori si sarebbe potuta salvare se non avesse trascorso diverse ore nella cella frigorifera: l'arresto cardiaco è sopraggiunto a causa dell'ipotermia. Sotto accusa adesso le forze dell'ordine che hanno dichiarato il decesso senza un accertamento medico, colpevoli di non aver eseguito la procedura standard.

