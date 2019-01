Praga, uomo si dà fuoco in piazza San Venceslao: è in gravi condizioni

Un uomo di 54 anni si è dato fuoco oggi a Praga in piazza San Venceslao. Secondo alcuni testimoni, si è cosparso di un liquido infiammabile e poi ha acceso il rogo. Le fiamme sono state spente dai passanti. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale, ha riportato ustioni sul 30% del corpo ed è in gravi condizioni. Sul caso indaga la polizia.

Due giorni fa, i cechi hanno commemorato i 50 anni dal gesto di Jan Palach, lo studente che si diede fuoco per protesta contro l’occupazione sovietica. La polizia ceca ha escluso che l'uomo che si è dato fuoco fosse mosso da una motivazione politica. Lo ha detto la portavoce delle forze dell’ordine al canale televisivo Ct 24ore.

