Gb, il principe Filippo si scusa per l'incidente stradale: lettera alla donna ferita

Le scuse personali, dirette del principe Filippo sono finalmente arrivate. Emma Fairweather, la donna 46enne che ha subito la frattura di un polso nell’impatto della Kia su cui viaggiava con la Range Rover di Casa Reale, ha ricevuto a casa una lettera in cui il 97enne Duca di Edimburgo che la guidava chiede scusa, si dice «profondamente dispiaciuto» per quanto accaduto, augurando alla donna una «veloce guarigione» e riconoscendo di «non aver visto la sua auto arrivare». Firmato: «Sinceramente vostro. Filippo».

«Un gesto carino», ha commentato la donna, che abita nel villaggio vicino alla tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk nell’est dell’Inghilterra. Intervistata dal Sunday Mirror, Emma Fairweather ha detto di essere «proprio contenta» della lettera, dopo essersi lamentata con i media per essere stata contattata solo da anonimi emissari di palazzo e polizia dopo l’incidente del 17 gennaio: «Mi è sembrato veramente carino che si sia firmato 'Philip' e non con il titolo formale. Sono rimasta colpita favorevolmente perché gli ha dato un tocco personale».

Nella lettera, il principe consorte scrive: «Vorrei farle sapere quanto sono dispiaciuto per la mia colpa nell’incidente all’incrocio di Babingley. Ho fatto quell'incrocio così tante volte e so bene quanto traffico c'è su quella strada», ha detto, a proposito della sua immissione su una stradina di campagna dalla strada principale. «Ma era una luminosa giornata di sole e alle tre del pomeriggio il sole era basso sul Wash», la laguna che sorge a poca distanza da Sandringham.

«In altre parole, il sole era basso sulla strada principale» e ce l’aveva davanti. «In condizioni normali non avrei avuto alcuna difficoltà a vedere le auto che provengono da Dersingham, ma credo di non essere riuscito a vedere la sua macchina. E sono veramente desolato per quanto è successo».

Sotto shock quando la Range Rover Freelander si rovesciò e per la gente accorsa sul luogo dell’incidente, «mi sono sentito molto sollevato nell’apprendere che nessuno era rimasto ferito gravemente», ha concluso Filippo che, secondo alcuni media britannici, avrebbe spedito una lettera analoga anche alla donna di 28 anni che guidava la Kia, che se l’è cavata con qualche taglio per i frammenti di vetro, mamma di un bebè di soli nove mesi rimasto illeso, ma che si è ovviamente presa un grande spavento.

Avrà pure avuto il sole negli occhi in quel fatidico incrocio, ma il principe Filippo si è fatto nuovamente riprendere, pochissimi giorni fa, per essere stato sorpreso senza cintura di sicurezza alla guida della Land Rover 'muletto' che gli è stata affidata. A quanto scrive la stampa britannica, il 97enne marito della regina Elisabetta se l’è cavata con una «ramanzina» della polizia.

