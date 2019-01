Venezuela, Guaidò chiama a nuove mobilitazioni

In diretta tv il leader dell’opposizione venezuelana autoproclamatosi presidente ad interim Juan Guaidò chiama la popolazione a due nuove mobilitazioni. La prima mercoledì a mezzogiorno: uscite da case e uffici per una manifestazione pacifica di due ore.

Per il sabato successivo annuncia invece dimostrazioni di massa "in ogni angolo del Paese" e ovunque nel

mondo. Intervistato da Le Figaro, Guaidò ringrazia Macron, Merkel e Sanchez per le loro dichiarazioni in suo sostegno.

