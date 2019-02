Brexit, un piano per evacuare la regina in caso di disordini

La premier britannica May in un intervento sul Sunday Telegraph si dice «determinata» a rispettare i tempi della Brexit. E chiede il sostegno del leader Labour Corbyn nell’insistere sulla necessità che l’Ue offra concessioni sull'accordo, perché quella in corso è una battaglia per la Gran Bretagna.

Intanto, il Sunday Times riferisce dell’esistenza di un piano per evacuare la regina e altri membri della famiglia reale nell’eventualità di disordini scatenati da una Brexit con "no deal". Il piano è ispirato ad interventi elaborati durante la Guerra Fredda e rispolverati nelle ultime settimane.

