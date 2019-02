La febbre suina preoccupa il Giappone, 15 mila maiali da abbattere

L’epidemia di influenza suina si sta diffondendo in Giappone, dove il numero totale di maiali da abbattere nelle aziende colpite dovrebbe raggiungere i 15.000. «Siamo di fronte a una situazione estremamente grave», ha detto

il ministro dell’Agricoltura Takamori Yoshikawa. È quanto riporta Kyodo News, principale agenzia stampa giapponese.

Provocata da un particolare ceppo del virus A H1n1, l'influenza suina, o febbre suina, si trasmette difficilmente dall’animale all’uomo, ma questo può avvenire quando il virus subisce una mutazione specifica. La malattia non colpisce se si consuma carne di un animale infetto, ma è letale per suini.

In Giappone il virus era stato dichiarato sradicato nel 2007 ma a settembre è stato individuato di nuovo in una fattoria nella provincia di Gifu. Da allora, altri casi sono stati segnalati nell’area centrale e occidentale del Paese, suscitando preoccupazione negli agricoltori. Le autorità locali in cinque prefetture del Paese affermano infatti di avere difficoltà a contenere il virus, altamente contagioso per i maiali.

Tanto che il Consiglio dei ministri, ieri, ha discusso le risposte per fronteggiare l’emergenza e istituito una task force speciale per intensificare gli sforzi di contenimento. «Dobbiamo prevenire la diffusione del virus attraverso una più stretta cooperazione tra il governo e le autorità locali competenti», ha detto il capo del gabinetto Yoshihide Suga, chiedendo ai ministeri, compreso quello dell’Agricoltura di lavorare a stretto contatto.

