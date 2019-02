India, incendio in un hotel di Nuova Delhi: almeno 17 morti

Diciassette persone sono morte e altre undici risultano ferite durate un incendio in un hotel a New Delhi, in India, in gran parte occupato da una festa di matrimonio. Le fiamme all’Arpit Palace Hotel, nel distretto di Karol Bagh, sono divampate nel cuore della notte.

Tra i morti ci sono una donna e un bambino che hanno cercato di sfuggire alle fiamme saltando da una finestra. Molte delle vittime stavano ancora dormendo quando si è sviluppato l’incendio, intorno alle 4.30 del mattino ora locale, probabilmente a causa di un corto circuito.

I vigili del fuoco hanno portato in salvo 35 persone, ma non si esclude che il numero delle vittime possa salire ulteriormente. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, su Twitter, si è detto profondamente rattristato e ha inviato le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime.

