L'ambasciatore francese rientra a Roma, Di Maio: "Bentornato, chiederò un incontro"

L’ambasciatore di Francia, Christian Masset, è rientrato a Roma. Masset, dopo essere stato richiamato a Parigi per consultazioni lo scorso 7 febbraio, è sbarcato alle 15.30 all’aeroporto di Fiumicino con un aereo di linea.

Al suo arrivo nello scalo romano l'ambasciatore francese è stato accolto, con discrezione ed in forma riservata, da personale dell’ambasciata francese a Roma. Dal Cerimoniale di Stato, dove è poi transitato e dopo aver prelevato i bagagli, Masset, in completo grigio scuro, ha lasciato lo scalo romano alle 16.30 a bordo di una vettura di rappresentanza diplomatica.

«Sono contento l'ambasciatore francese sia tornato in Italia, a cui chiederò un incontro. Intanto gli do il bentornato», ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio alla presentazione del manifesto del M5S e di altre 4 forze politiche per le Europee.

