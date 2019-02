Soldi per comprare il silenzio di due donne, Trump contro il New York Times

«La notizia del New York Times è falsa. Sono un vero nemico del popolo!": così Donald Trump dopo che il quotidiano ha scritto ieri che il presidente fece pressioni sul suo ministro della giustizia ad interim Matthew Whitaker per pilotare le indagini sui soldi pagati dal suo ex avvocato Michael Cohen per comprare prima delle elezioni presidenziali il silenzio di due donne che sostengono di aver aver avuto in passato una relazione con il tycoon.

Nell’articolo, riporta l'Ansa, si sostiene che Trump chiese a Whitaker se poteva affidare le indagini a Geoffry S. Berman, procuratore per il distretto sud di New York ritenuto vicino al tycoon (aveva fatto parte anche del suo transition team).

Non risulta che Whitaker sia intervenuto, anche perché Berman si era già ricusato dalle indagini, ma se l’episodio fosse vero potrebbe configurarsi come una pressione indebita, se non un tentativo di ostacolare la giustizia

© Riproduzione riservata