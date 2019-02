Venezuela, Air France sospende "per sicurezza" i voli verso Caracas

La compagnia aerea Air France ha annunciato l’annullamento dei suoi voli verso Caracas «per motivi di sicurezza» almeno fino a lunedì prossimo: lo rende noto il quotidiano El Nacional.

Si tratta di una «misura provvisoria», ha precisato una fonte della compagnia, per gli eventuali disordini che potrebbero scoppiare in Venezuela in concomitanza con il previsto ingresso degli aiuti umanitari annunciato per sabato da Juan Guaidò, il leader dell’opposizione al governo di Nicolas Maduro.

Air France, che serve Caracas cinque giorni alla settimana da Parigi, aveva già cancellato i suoi voli a luglio 2017, in seguito alle violente proteste scatenate dalla decisione di Maduro di eleggere un’assemblea costituente in alternativa all’assemblea nazionale controllata dall’opposizione.

© Riproduzione riservata