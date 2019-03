Huawei, il Canada dà l'ok per l'estradizione di Meng ma la Cina si oppone

Il ministero della giustizia canadese ha dato il suo ok perché proceda l’iter di l'estradizione in Usa di Meng Wanzhou, il direttrice finanziaria di Huawei accusata di aver eluso le sanzioni americane contro l'Iran. A decidere se le prove sono sufficienti sarà un giudice in una udienza fissata per il 6 marzo. In caso positivo, sarà il ministro della giustizia canadese ad avere l’ultima parola sull'estradizione.

Il ministero della giustizia canadese aveva tempo sino ad oggi per decidere se la vicenda poteva approdare in tribunale, valutando se la richiesta di estradizione rispetta le condizioni previste dal trattato in materia tra i due Paesi. In tal caso non può essere rifiutata.

Le autorità Usa hanno formalizzato una dozzina di accuse contro 'lady Huawei', che spaziano dalla frode bancaria all’ostruzione della giustizia e al furto di tecnologia. Il caso ha aumentato le tensioni tra Washington e Pechino, sullo sfondo della guerra dei dazi.

La Cina però «si oppone con forza all’insistenza del Canada di procedere con la cosiddetta estradizione di Meng Wanzhou e ha presentato protesta formale». In una nota, il ministero degli Esteri risponde alla mossa del Ministero della Giustizia canadese. «È un grave incidente politico. Sollecitiamo ancora gli Usa a ritirare la richiesta di estradizione e chiediamo al Canada il suo rilascio immediato».

In una nota, il ministero della Giustizia canadese ha precisato ieri che i funzionari competenti avevano condotto una «accurata e diligente revisione delle prove» e determinato che vi erano sufficienti elementi per presentare il caso dinanzi a un giudice per l’estradizione. Meng tornerà in tribunale il 6 marzo per un esame nel merito della vicenda.

Il giudice William Ehrcke della Corte Suprema della British Columbia autorizzò il rilascio di Lady Huawei, dopo l’arresto del primo dicembre a Vancouver su richiesta Usa, grazie alla cauzione di 7,5 milioni di dollari. Su Meng e Huawei pendono più di una ventina di contestazioni formulate dal dipartimento di Giustizia Usa a gennaio.

Ren Zhengfei, fondatore di Huawei e padre di Meng, ha nelle ultimissime (e pur sempre rare) interviste ha inasprito i toni sul caso, definendo il 20 febbraio ai microfoni della Cbs l'arresto della manager come «motivato politicamente».

