La morte di Emiliano Sala, il pilota dell'aereo non autorizzato al trasporto passeggeri

Il pilota che trasportava il calciatore Emiliano Sala, morto in un incidente aereo sulla Manica il 21 gennaio scorso, potrebbe aver abbandonato il corso di volo commerciale prima di prendere la licenza, e non avere l'autorizzazione a trasportare passeggeri. Lo riferisce la Bbc.

In acqua e sul relitto dell’aereo non sono stati ritrovati né il corpo di David Ibbotson, né la sua licenza o il giornale di bordo. Il corpo di Sala è stato invece recuperato tra i resti dell’aereo al largo dell’isola di Guernsey il 6 febbraio scorso.

Un rapporto interno dell’Aaib, l’autorità inglese che indaga sugli incidenti aerei, rileva che Ibbotson, 59 anni, inglese di Crowle, aveva una licenza per il volo privato in Gran Bretagna e Stati Uniti ma che non gli consentiva di trasportare passeggeri paganti all’interno dell’Unione europea, se non per coprire i costi.

«Uno vorrebbe non aver mai visto quel ragazzo giocare», ha commentato amaramente l’agente di Sala Mark McKay alla Bbc, già nell’occhio del ciclone per diversi aspetti della vicenda.

Nel rapporto si precisa comunque che ci vorranno altri approfondimenti per accertare le autorizzazioni in possesso di Ibbotson. L’ultraleggero è precipitato nel canale della Manica il 21 gennaio scorso, a pochi giorni dal trasferimento del giocatore dal Nantes al Cardiff per ben 15 milioni di sterline

