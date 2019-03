Stati Uniti, Obama provoca Trump: "Mostri il diploma delle elementari"

«Si è almeno diplomato alle elementari?». Barack Obama ironizza sul grado di istruzione di Donald Trump e lo sfida a mostrare il diploma della scuola primaria con una beffarda vendetta, dopo che il tycoon si era unito al movimento dei 'birthers', che metteva in dubbio la nascita americana dell’allora presidente.

La mossa, come racconta il New Yorker, arriva dopo che l’ex avvocato del presidente Michael Cohen ha testimoniato in Congresso che Trump minacciò i vertici del liceo e del college da lui frequentati perché non rilasciassero i risultati sul suo rendimento e dei suoi esami.

«Anche se la Costituzione non richiede che un presidente abbia il diploma elementare sarebbe carino sapere se lo ha», ha provocato Obama, invitando il suo successore a dimostrare «una volta per tutte» che ha completato la scuola primaria. L’ex presidente si è quindi unito a un crescente movimento di cosiddetti 'schoolers', i quali dubitano che Trump sia andato alle elementari.

Come per il movimento dei 'birthers', che costrinsero Obama ad esibire il certificato di nascita alle Hawaii per mettere fine alle teorie cospirative che era nato in Kenya, gli 'schoolers' pretendono di vedere il diploma elementare dell’attuale presidente.

«Donald Trump ha detto che ha frequentato le elementari, tutto ciò che chiedo è: dove sono le prove?», ha spiegato Obama, rivelando di aver ingaggiato dei detective forensi per studiare le dichiarazioni e i tweet di Trump per valutare l’estensione della sua istruzione. Ma finora, ha sottolineato, non hanno trovato «alcuna prova» di un’istruzione a livello di quinta elementare.

L’inquilino della Casa Bianca, che si è sempre vantato di essere stato uno studente formidabile, ha reso noto solo una versione breve della sua pagella di seconda elementare, con i voti completamente cancellati. Recentemente il Washington Post ha ricevuto conferma da due testimoni che ci furono tentativi di nascondere i voti di Trump alla New York Military Academy (Nyma), scuola superiore privata da lui frequentata per cinque anni.

© Riproduzione riservata