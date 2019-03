Nanga Parbat, si attende il recupero dei corpi degli alpinisti ritrovati

«Pur essendo stati autorizzati, per motivi tecnici gli elicotteri oggi non hanno potuto decollare. La programmata ricognizione sullo Sperone Mummery da parte di Alex Txikon, pertanto, non ha avuto luogo. Si stanno ora valutando i prossimi passi». E’ quanto scrive su Twitter, l’ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo.

Oggi la missione sulla parete Diamir del Nanga Parbat dove da quasi due settimane risultano dispersi gli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard non ha avuto luogo prima causa motivi militari e successivamente per motivi tecnici. Come noto, sullo Sperone Mummery ci sono due sagome umane, una con la giacca a vento di colore rosso e l’altra di colore blu.

