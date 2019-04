Pasqua di sangue in Sri Lanka, esplosioni simultanee in chiese e hotel: centinaia di morti

AGGIORNAMENTO DELLE 9,40: Gli attacchi odierni nello Sri Lanka rappresentano un «tentativo ben coordinato di creare morti, caos

e anarchia": lo ha scritto su Twitter il ministro delle Finanze del Paese, Mangala Samaraweera, sottolineando che sono morte "molte persone innocenti». Lo riporta la Bbc.

AGGIORNAMENTO DELLE 9,39: «L'Unità di crisi della Farnesina è al lavoro per effettuare verifiche sugli attacchi in Sri Lanka":

lo si apprende da fonti del ministero degli Esteri.

AGGIORNAMENTO DELLE 9,34: Il governo dello Sri Lanka ha dichiarato lo stato d’emergenza e ha convocato un consiglio dei ministri straordinario, presieduto dal premier, Ranil Wickremesing, dopo le esplosioni in hotel e chiese che hanno causato almeno 138 morti e più di 400 feriti. Nel Paese i cristiani sono il 7,4% della popolazione.

AGGIORNAMENTO DELLE 9,20: Sono almeno nove gli stranieri morti in seguito agli attentati ai tre hotel di Colombo, nello Sri Lanka, di questa mattina: lo riporta la Bbc online, che cita fonti ospedaliere.

AGGIORNAMENTO DELLE 9,14: E’ salito ad almeno 138 morti il bilancio delle esplosioni in Sri Lanka. Lo hanno riferito il direttore del National Hospital di Colombo, aggiungendo che i feriti sono più di 400. Una fonte anonima di polizia ha riferito invece che le vittime sono 137: nella capitale, dove sono state colpite tre chiese e tre hotel, sono morte almeno 45 persone; altre 67 sono rimaste uccise nell’attacco a una chiesa a Negombo, a nord della capitale; altre 25 sono morte in una chiesa a Batticaloa, nell’est del Paese.

AGGIORNAMENTO DELLE 9,05: Il capo della polizia dello Sri Lanka aveva emanato una allerta a livello nazionale 10 giorni fa segnalando il rischio di attentati kamikaze contro «chiese importanti». L’ufficiale, Pujuth Jayasundara, aveva segnalato la minaccia l’11 aprile, allertato da un servizio di intelligence straniero, secondo il quale il gruppo radicale islamico National Thowheeth Jamàath (Ntj) sta pianificando di compiere attacchi suicidi contro chiese importanti come pure l’alta commissione indiana a Colombo». Il gruppo radicale islamico Ntj è noto dall’anno scorso, quando era stato collegato ad una serie di atti vandalici contro simboli buddisti.



AGGIORNAMENTO DELLE 9,04: I tre hotel colpiti dalle esplosioni di oggi nella capitale dello Sri Lanka sono lo Shangri-La, il Kingsbury Hotel e il Cinnamon Grand: lo riportano i media internazionali.

AGGIORNAMENTO DELLE 8,51: E’ salito ad almeno 138 morti e oltre 402 feriti il bilancio delle esplosioni simultanee che hanno colpito oggi chiese e hotel dello Sri Lanka: lo riporta il quotidiano del Paese, Daily News, che parla di oltre 402 feriti.

AGGIORNAMENTO DELLE 8,49: Ci sono almeno 9 stranieri tra le vittime delle esplosioni simultanee in Sri Lanka. Lo ha riferito la polizia.

AGGIORNAMENTO DELLE 8,40: Sono almeno 129 i morti per le esplosioni simultanee in hotel e chiese in Sri Lanka. Lo riferiscono fonti ospedaliere.

***

Una serie di esplosioni simultanee si è verificata in hotel di lusso e chiese durante le celebrazioni di Pasqua in Sri Lanka, causando morti e feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, i morti sono almeno 42; le esplosioni sono state sei e hanno colpito tre hotel di lusso, frequentati anche da turisti, e tre chiese durante le celebrazioni della Pasqua.

Una si è verificata nella chiesa di Sant'Antonio nella capitale Colombo. Un’altra si è verificata a Katuwapitiya e un’altra a Katana, nell’ovest del Paese, una cinquantina di chilometri a nord della capitale. E ancora altre chiese sono state colpite a Negombo, appena fuori dalla capitale. Sono stati sicuramente colpiti anche lo Shangri-La Hotel e il Kingsbury Hotel a Colombo.

Nella capitale Colombo sono stati colpiti tre hotel e una chiesa. Una chiesa è stata colpita vicino la capitale e un’altra nell’Est del Paese. Fonti ospedaliere hanno riferito che solo all’Ospedale Nazionale della capitale sono stati portati 25 cadaveri e 280 feriti. Almeno una persona è morta nel Cinnamon Grand Hotel a Colombo, che si trova nei pressi della residenza del primo ministro, secondo quanto riferito da un responsabile della struttura.

In precedenza i media locali avevano riferito di altri due hotel colpiti, lo Shangri-La Hotel e il Kingsbury Hotel. Tutte le esplosioni si sono verificate alle 8.45 (le 4.30 in Italia)

