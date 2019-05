Venezuela, arrestato Zambrano: il vice di Guaidò prelevato con una gru mentre era in auto

Il Sebin (il servizio di intelligence venezuelano) ha utilizzato una gru per arrestare il braccio destro di Juan Guaidò, il primo vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, che era uno dei deputati 'ribellI' a cui Nicolas Maduro ha fatto levare l’immunità.

Zambrano è stato arrestato vicino la sede del suo partito, Accion Democratica; e poichè si rifiutava di uscire dal suo veicolo, gli agenti della polizia politica del regime, con il volto coperto e armati, hanno utilizzato «una gru» per portarlo via. Lo hanno riferito varie fonti di Accion Democratica.

E’ l’ennesimo capitolo della battaglia politica tra Maduro e i suoi oppositori, un capitolo destinato a inasprire ulteriormente lo scontro.

#Venezuela intelligence service detains not only @edgarzambranoad, but his car too, towing it away with the man inside.

Zambrano was stripped off immunity earlier today#ThisIsVzla pic.twitter.com/eVu9RPlfZt

— stefano pozzebon (@StePozzebon) 8 maggio 2019