Campione messicano di wrestling muore sotto gli occhi del pubblico

Silver King, un campione messicano di wrestling, è morto sotto gli occhi dei suoi fan, durante un combattimento a Londra, sabato notte. Il campione mondiale di lotta libera, Cesar Gonzalez Barron, noto al pubblico come Silver King, si stava battendo contro Warrior Youth nel The Greatest Show di lotta libera al Roundhouse a Camden, quando si è sentito male.

Il wrestling freestyle, o lotta libera, è il wrestling professionale: con il volto coperto da maschere colorate e costumi pittoreschi, energumeni dalla stazza impressionante si confrontano sul ring in battaglie molto coreografate. Quanto Silver King, in una fase del confronto, è rimasto a terra, il pubblico ha inizialmente pensato che fosse parte dello spettacolo. Ma poi qualcuno è salito di corsa sul ring e hanno capito. «Stavano lottando e poi qualcosa è sembrato andare storto», ha raccontato un testimone al Sun.

«Mentre combattevano, si sono fermati e sembravano non essere affatto sincronizzati. E’ stato spaventoso, hanno fatto allontanare tutti, ma un’ambulanza non è arrivata prima di almeno 20 minuti».

Silver King era una vera e propria star in Messico, nel 2005 aveva anche recitato in un film, Nacho Libre, con l’attore comico Jack Black. Immediato il tributo dei suoi colleghi. El Hijo del Santo, pseudonimo di Jorge Rodriguez, ha 'twittatò il suo «profondo dolore» per la morte di «un compagno di così tante battaglie».

© Riproduzione riservata