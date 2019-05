Record per la lotteria in Brasile, vinto un premio da 85 milioni

Resta fitto il mistero sul vincitore del super premio della lotteria Mega Sena, estratto sabato scorso in Brasile: si sa solo che si è già presentato per ritirarlo, ma per ragioni di privacy e di sicurezza non è stata informata la città di provenienza né tantomeno la sua identità.

Il nuovo milionario ha scommesso il minimo via web (3,50 reais, poco più di un euro) e ha incassato la bellezza di quasi 290 milioni di reais (circa 85 milioni di euro), il premio più alto nella serie storica del concorso.

Con due sorteggi a settimana, la Mega Sena è la più popolare delle lotterie organizzate dalla Caixa Economica Federal: vince chi indovina una serie di sei numeri (la «sena") da 01 a 60 che corrisponda a quella proclamata al termine di un’estrazione pubblica, indipendentemente dall’ordine della sequenza, con premi minori per chi ha azzeccato quattro o cinque numeri su sei.

