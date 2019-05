Barcone in avaria soccorso al largo della Libia: "Morta una bimba di 5 anni" ma la Marina smentisce

Una bambina di 5 anni è morta a bordo del barcone, con circa 90 persone a bordo, che si trova al largo della Libia e che, da diverse ore, è in difficoltà perché imbarca acqua. Lo riferisce su Twitter l’organizzazione di soccorso ai migranti, Alarm Phone. «I migranti riferiscono che una bambina di 5 anni è morta a bordo».

«Alle 8.25h -scrive ancora l’ong- ci hanno detto che l’elicottero era ancora lì e di poter stabilire che la nave (che i migranti scorgono in lontananza; ndr) è un’imbarcazione militare. Siamo quasi certi che sia la P490 della Marina militare italiana. Deve prestare soccorso immediato».

Nave 'Cigala Fulgosi' della Marina Militare è intervenuta in soccorso dei migranti a bordo del gommone che da ieri si trova in difficoltà al largo della Libia. Il recupero dei circa novanta a bordo è già in corso. L'intervento, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è stato deciso perché le condizioni meteo sono in peggioramento, l'imbarcazione si trova senza motore ed in precarie condizioni di galleggiamento. Al momento non ci sono conferme di eventuali vittime a bordo.

Una nota ufficiale del ministero della Difesa conferma che «al termine del soccorso sono state recuperate le 100 persone, di cui 17 donne e 23 minori, per i quali è attualmente in atto la verifica delle condizioni di salute. Non risulta alcuna persona deceduta a bordo».

La nota del ministero della Difesa conferma che «questa mattina il Pattugliatore d’altura della Marina Militare Cigala Fulgosi, ha raggiunto un gommone in acque internazionali, a circa 90 miglia a sud di Lampedusa. L’unità della Marina, constatate le condizioni del natante con 100 persone a bordo, di cui solo una decina provvisti di salvagente individuale, motore spento, precarie condizioni di galleggiamento e considerate le condizioni meteorologiche in peggioramento, è intervenuta in soccorso delle persone che erano in imminente pericolo di vita. A termine del soccorso - si legge nella nota - sono state recuperate le 100 persone, di cui 17 donne e 23 minori, per i quali è attualmente in atto la verifica delle condizioni di salute. Non risulta alcuna persona deceduta a bordo». Si afferma inoltre che Nave Cigala Fulgosi è attualmente impegnata nell’Operazione Mare Sicuro, unitamente ad altre unità aeronavali della Difesa, «al fine di proteggere gli interessi nazionali nel Mediterraneo centrale, conducendo attività di presenza, sorveglianza e deterrenza, anche in ragione all’attuale situazione di sicurezza presente in Libia».

