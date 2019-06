Trump contro il sindaco di Londra: "È un perdente". La replica: "Minaccia di estrema destra"

Dall’Air Force One, il presidente Usa Donald Trump sgancia una 'bomba' via Twitter sul sindaco di Londra. In arrivo per la visita di Stato di tre giorni, Trump ha scritto: «@SadiqKhan, che secondo tutti i giudici ha fatto un terribile lavoro come sindaco di Londra, è stato stupidamente «cattivo» per il presidente in visita degli Stati Uniti, di gran lunga il più importante alleato del Regno Unito. E’ un perdente assetato di sangue che dovrebbe concentrarsi sul crimine a Londra, non su me».

«Kahn mi ricorda molto il nostro molto ottuso e incompetente sindaco di New York, de Blasio, che ha anche fatto un lavoro terribile - solo la metà della sua altezza. In ogni caso, non vedo l’ora di essere un grande amico del Regno Unito e aspetto con impazienza la mia visita. Atterraggio ora!».

L’inquilino della Casa Bianca è «l'esempio più eclatante della minaccia crescente dell’estrema destra nel mondo che mette a rischio i valori basilari che hanno definito le nostre democrazie liberali per oltre 70 anni». E’ la risposta che, attraverso il suo portavoce, il primo cittadino della City Sadiq Khan ha inviato a Trump, dopo che questi l’aveva insultato, paragonandolo al «molto ottuso e incompetente sindaco di New York, Bill de Blasio».

