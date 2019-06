Sudan, ripescati 40 cadaveri nel Nilo: salgono a 100 le vittime della repressione

Il Sudan sprofonda nel terrore e nel sangue. Almeno 40 cadaveri sono stati ripescati dal Nilo alle porte di Khartoum, portando ad almeno 100 morti il bilancio, del tutto provvisorio, degli oppositori uccisi da quando due giorni fa è scattata la repressione del movimento per la democrazia accampato nella capitale, fra le proteste delle organizzazioni internazionali.

Repressione che ora - sostiene l’opposizione democratica - è passata agli ex Janjaweed, che 15 anni fa compivano massacri nel Darfur e che ora si sarebbero riciclati come miliziani in borghese al servizio del regime. Quest’ultimo ha ufficialmente detto di voler indagare sui 100 morti.

Le notizie, ancora una volta, vengono tutte dall’opposizione: «I corpi di quaranta dei nostri nobili martiri sono stati recuperati ieri dal fiume Nilo», scrive su Facebook il Comitato centrale dei medici sudanesi. «E' un massacro», ha aggiunto l'associazione, che dice di aver contato almeno 100 corpi

allineati in ospedale.

Fattasi viva più volte in queste cruciali settimane di cambiamento nel Sudan, si tratta di un’associazione che di fatto aderisce alle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), l’alleanza democratica che, dalla caduta quasi un mese fa del dittatore Omar al Bashir, ha cercato di trattare con i militari i termini di una transizione democratica del martoriato Paese del Sahel.

Una trattativa che, ha annunciato il capo della giunta militare, o Consiglio militare di transizione (Tmc), generale Abdel Fattah al-Burhan, è stata troncata dopo la reiterata richiesta da parte della piazza di una transizione di almeno tre anni, con passaggio dei poteri dalla sfera militare a quella

civile e un graduale passaggio alla democrazia. Tre anni sono infatti il tempo minimo prima che si possano tenere elezioni libere e democratiche, secondo l’opposizione, che ha invitato a continuare la protesta in forma pacifica. Ma la transizione di tre anni è una richiesta evidentemente inaccettabile per i militari, che ieri hanno annunciato il voto entro nove mesi, rinfocolando la protesta che, a questo punto, è stata repressa nel sangue.

Due giorni fa si è sparato sul sit-in che da settimane stazionava davanti al palazzo del Tmc, in riva al Nilo. La protesta democratica ha cercato di riorganizzarsi e di rifarsi viva, e gli organizzatori hanno incitato a sfidare il regime per l'occorrenza della fina del Ramadan. Ma alle pattuglie di soldati, sempre stando alle forze d’opposizione, si è affiancata l'opera violenta di miliziani paramilitari, per lo più in borghese, che picchiano, rapiscono, torturano, uccidono.

Si tratta della Forza di supporto rapido (Rsf), che altro non sarebbero che i famigerati miliziani Janjaweed, giudicati responsabili del genocidio e della pulizia etnica delle popolazioni nere della provincia autonoma sudanese del Darfur a partire dal 2003, che provocarono l’incriminazione presso la Corte penale internazionale di Al Bashir.

«Abbiamo raggiunto il punto in cui non possiamo nemmeno mettere piede fuori di casa per paura di essere pestati o uccisi a fucilate dalle forze di sicurezza», ha dichiarato un abitante di Khartoum citato dalla Bbc. Un altro, sempre citato dal sito dell’emittente britannica, ha detto di essere stato trascinato fuori dalla sua automobile e pestato «dai Janjaweed».

Il movimento per la democrazia sudanese, che qualcuno ha paragonato alle Primavere arabe di qualche anno fa, nacque in dicembre dal seme di una protesta spontanea per il rincaro della farina - fu detta la 'protesta dei felafel' - e del carburante,per poi mettere radici politiche, dopo oltre 30 anni di dittatura militare guidata da Al Bashir. Il dittatore è stato estromesso dal potere il 12 aprile, sei giorni dopo che la protesta aveva assunto, sotto i riflettori di tutto il mondo, la forma pacifica di un sit-in permanente, che ricordava quello degli studenti di Piazza Tienanmen, schiacciato nel sangue

esattamente 30 anni fa.

© Riproduzione riservata