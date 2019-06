Putin e le sanzioni: l'Italia ha con noi un rapporto speciale

«L'Italia fa parte di un contesto internazionale, è Paese membro della Nato e dell’Unione Europea e non penso possa agire indipendentemente da tale contesto: per questo non mi aspetto cambiamenti sulla questione delle sanzioni».

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso dell’incontro con le agenzie internazionali tra cui l'Ansa. «L'Italia - ha sottolineato - per la Russia resta un Paese importante, con il quale abbiamo un rapporto speciale e credo che la nostra collaborazione si svilupperà sempre di più».

