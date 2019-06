Castrazione chimica, in Alabama è legge: sarà obbligatoria per chi violenta minori di 13 anni

In Alabama i condannati per reati sessuali contro minori di 13 anni saranno obbligati a cominciare la castrazione chimica, a loro spese, un mese prima di essere scarcerati e fino a che una corte stabilirà che il trattamento non è più necessario.

La legge sulla castrazione chimica, riferiscono i media americani, è stata firmata dalla governatrice dello Stato sud-orientale Usa, Kay Ivey definendola «un passo verso la protezione dei bambini».

Il trattamento consiste nell’assunzione di farmaci che rimuovono l’interesse sessuale.

© Riproduzione riservata