'Ndrangheta, il boss Rocco Morabito evaso da un carcere in Uruguay

Lo avevano catturato nel 2017, dopo 23 anni di latitanza, e per lui stavano per aprirsi le porte di un carcere italiano dove avrebbe dovuto scontare una condanna a 30 anni.

Ma l'estradizione, alla quale ha cercato di opporsi in tutti i modi, adesso non è più un argomento all'ordine del giorno: il "re" del narcotraffico, il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito, di 53 anni, infatti, è riuscito ad evadere dal carcere centrale di Montevideo, in Uruguay, paese nel quale era stato arrestato nel settembre di due anni fa. Morabito, originario di Africo, ritenuto al vertice dell'omonima cosca e cugino del boss Giuseppe Morabito, detto "Tiradritto", è scappato insieme ad altri tre reclusi.

Il boss era ricoverato con i suoi complici in osservazione nell'infermeria del carcere. I quattro, non si sa bene come, avrebbero creato un passaggio nel tetto, riuscendo poi a calarsi in una fattoria confinante dove hanno rubato del denaro alla proprietaria. Una fuga definita "sconcertante e grave" dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che si è preso due impegni: "fare piena luce sulle modalità dell'evasione, chiedendo spiegazioni immediate al governo di Montevideo" e continuare "la caccia a Morabito, ovunque sia".

Ecco dove si nascondeva Rocco Morabito/Gallery Rocco Morabito catturato dopo un diverbio con la moglie Giudice Uruguay autorizza estradizione Morabito

Il boss era in attesa della pronuncia definitiva della Corte suprema di giustizia alla quale si erano rivolti i suoi legali dopo che nel marzo scorso un tribunale penale d'Appello aveva confermato l'autorizzazione all'estradizione in Italia. Estradizione che Morabito aveva cercato di evitare arrivando anche ad insultare una giudice durante un dibattimento in tribunale nella speranza di far sospendere il processo.

Adesso le autorità uruguaiane hanno diramato un allarme a livello nazionale indicando un numero di telefono a cui rivolgersi in caso di informazioni utili. Per gli inquirenti italiani, Morabito era uno di quei narcos capaci di inondare l'Italia di cocaina proveniente dal Sud America dove si era rifugiato. Era stata la polizia uruguayana ad ammanettarlo in un hotel di Montevideo, dove aveva cercato di sfuggire alla cattura esibendo documenti falsi.

Ma le sue impronte digitali, comparate grazie alla collaborazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria lo inchiodarono. Inserito nell'elenco dei 10 latitanti di massima pericolosità, Morabito viveva da anni in Uruguay dopo avere viaggiato in lungo ed in largo per il Sud America, per evitare i 30 anni di carcere per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga collezionati nel tempo tra Milano, Palermo e Reggio Calabria.

E fu un'inchiesta milanese a portare alla luce come il boss fosse estremamente considerato dai narcos colombiani ai quali era solito consegnare valigette piene di miliardi di lire direttamente in piazza San Babila, nel centro della città. In una occasione fu fotografato in doppiopetto grigio con in mano una al cui interno c'erano 2,9 miliardi.

© Riproduzione riservata