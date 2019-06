Lo Sri Lanka reintroduce le impiccagioni dopo 43 anni, reclutati due boia

Lo Sri Lanka ha reclutato due boia mentre si prepara a eseguire quattro impiccagioni per reati di droga, le prime da 43 anni, quando entrò in vigore una moratoria della pena capitale, ora in scadenza. Lo riporta la Bbc. Sono stati oltre 100 i candidati che hanno risposto all'annuncio di lavoro pubblicato nel febbraio scorso.

Per poter essere presi in considerazione si richiedevano prima di tutto un "forte carattere morale" e "forza mentale". Tra gli altri requisiti necessari al candidato per essere preso in considerazione per il lavoro: la nazionalità dello Sri Lanka, il sesso maschile ed un'età compresa tra i 18 e i 45 anni. Media locali hanno riferito che hanno presentato la domanda, poi respinta, anche due cittadini americani ed una donna.

I due selezionati dovranno adesso sottoporsi ad un addestramento di un paio di settimane. L'ultimo boia in carica si è dimesso 5 anni fa dopo aver avuto un shock alla vista della forca. Un altro era stato assunto lo scorso anno ma non si è mai presentato. Il presidente Maithripala Sirisena ha dichiarato che la pena capitale è stata ripristinata per reprimere il traffico di droga che dilaga nello Sri Lanka. Secondo gli analisti politici questa mossa aumenterà la popolarità di Sirisena in vista delle elezioni che si terranno entro la fine dell'anno.

