Trump primo presidente Usa ad andare in Corea del Nord: nuovo incontro con Kim

Donald Trump, ha attraversato da solo il confine intercoreano al villaggio di Panmunjom, come primo presidente Usa ad averlo mai fatto. "Mi sento benissimo", ha commentato subito dopo, mentre il leader Kim Jong-un gli andava incontro.

La stretta di mano tra i due è avvenuta quindi in Corea del Nord. "E' un piacere vederti di nuovo", ha detto il tycoon. Il supremo comandante ha ricambiato, dicendo che "non si sarebbe mai aspettato" che si sarebbero potuti incontrare qui, a Panmunjom.

Trump, ha attraversato da solo il confine su invito di Kim, camminando per pochi metri prima di raggiungere la strada, fermandosi per una nuova e robusta stretta di mano. Entrambi sono tornati indietro fino alla linea di demarcazione dove si sono messi in posa per le foto di rito.

Entrambi hanno poi attraversato il confine e sono entrati nell Sud, concedendosi ai media per alcuni minuti. "E' un gesto che apre un nuovo futuro", ha detto Kim, mentre il tycoon ha detto che "è stato un onore" essere stato il primo presidente Usa ad andare al Nord. "Ho incontrato Kim che mi ha invitato a superare la linea, un grande onore. E' un grande onore".

Poco dopo si è aggiunto anche il presidente sudcoreano Moon Jae-in intrattenendosi per un po': insieme, poi, si sono avviati insieme verso l'edificio di servizio, sempre nel lato sudcoreano, dove Kim e Trump si sono riuniti in un bilaterale informale.

"La nostra relazione è eccezionale" ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un nel primo commento durante il bilaterale con Trump. Kim ha lodato il tycoon per per essere stato il primo presidente a recarsi al Nord: "E' stato un atto coraggioso e determinato".

