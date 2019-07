Gas lacrimogeno sulla metropolitana di Londra, è caccia a due uomini

È caccia a due uomini a Londra che sono sospettati di aver diffuso gas - la polizia pensa si tratti di lacrimogeni, sulla base dei sintomi - sulla metropolitana nella centralissima stazione di Oxford Circus. Diverse persone sono state assistite fuori dalla stazione, soprattutto per difficoltà respiratorie.

La British Transport Police ha confermato che l’incidente si è verificato alle 9.13 (le 10.13 in Italia) e ha diffuso sul suo account Twitter le immagini delle telecamere di sicurezza che hanno immortalato i due ricercati. Si tratta di due uomini bianchi, uno con i capelli scuri sui trent'anni e un altro con i capelli rossicci che sembra un pò più giovane. Indossano jeans, t-shirt e scarpe da ginnastica.

Un passeggero che si trovava sulla metropolitana nella stazione di Oxford Circus quando i due avrebbero rilasciato gas lacrimogeno nei vagoni, conferma alla Bbc di avere visto due persone agire in maniera sospetta prima del gran trambusto che si è scatenato a bordo. Secondo Michael Roberts, che era in metropolitana con la fidanzata, i due sarebbero stati ubriachi mentre «cercavano freneticamente di entrare nella carrozza».

All’improvviso, «tutti si sono resi conto che non si riusciva a respirare bene», ha detto ancora il giovane spiegando di essersi dovuto mettere la maglietta sopra la bocca per proteggersi. Gli effetti del gas, ha detto, sono durati circa un’ora e tutta la situazione è stata «abbastanza spaventosa». Nessuno al momento risulta comunque avere riportato gravi conseguenze.

Il gas sarebbe stato spruzzato con una bomboletta portatile durante una rissa fra alcuni passeggeri. Lo precisa via Twitter la London Transport Police, confermando che si sta dando la caccia a due giovani uomini, i cui volti sono stati mostrati dalle immagini di telecamere di sicurezza, indicati come possibili responsabili. La polizia esclude dunque ipotesi di attentati terroristici, così come esclude al momento alcun rischio per la salute pubblica.

