Follia in Germania, uomo ucciso in strada con una spada dopo una lite

Un uomo è stato ucciso trafitto da una spada in mezzo alla strada da un conoscente. È successo a Stoccarda in pieno giorno. L'omicida è fuggito prima a piedi e poi in bicicletta, prima di essere fermato dalle forze dell'ordine. La polizia ritiene che il crimine sia dovuto a motivi personali dal momento che prima dell'aggressione i due uomini hanno avuto una discussione violenta, riferiscono testimoni.

Secondo gli inquirenti il sospettato di omicidio di 28 anni aveva vissuto fino a poco tempo fa con la vittima di 36 anni. Un portavoce della polizia ha descritto il crimine come "straordinario e orribile". Il presunto omicida sarà portato oggi di fronte al magistrato per la convalida dell'arresto. La vittima è un tedesco-kazako mentre la nazionalità dell'omicida è ancora in corso di verifica, ha reso noto un portavoce della polizia.

